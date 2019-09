Marinbiologische Projekttage in Pula

Junge Meeresforscher vom BORG Jennersdorf an der Adria .

In das neue Schuljahr starteten SchülerInnen der 7. Klassen des BORG Jennersdorf heuer in Istrien. Auf marinbiologischer Exkursion in Pula erkundeten sie Fauna und Flora der Adria. Ein Stadtspaziergang und die Besichtigung der Postojna-Grotte ergänzten das Programm.

Begleitet wurden die interessierten ForscherInnen von ihren Biologieprofessorinnen OStR Mag. Gerda Spiegl und Mag. Eva Rust.