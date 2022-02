Neue Angebote am BORG Jennersdorf und TikTok-Auftritt

Neue, zusätzliche Bildungsangebote gibt es ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 mit Reitsport (Gymnasium und Wirtschaftsschule) und Astronomie (in Form eines Wahlpflichtfachs am Gymnasium), so der Direktor beider Schulen, Mag. Peter Pommer.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

(Anmeldeschluss für das nächste Schuljahr ist übrigens bereits der 4. März 2022).

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden