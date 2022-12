Neuer Webauftritt für das BORG Jennersdorf

Werbung

Am BORG JENNERSDORF, jener Schule wo burgenlandweit die erste mündliche Reifeprüfung im Gegenstand EDV bereits im Jahr 1987 absolviert worden ist, hat der Webauftritt eine lange Tradition. Immer wieder wurde dieser im Verlauf der Jahre modernisiert und funktionell erweitert. Die jüngste Reinkarnation der Schulwebseite ging nun kurz vor Weihnachten 2022 ans Netz. Das Gymnasium Jennersdorf war immer führend auf dem Gebiet der modernen Informationstechnologie – bereits 1993 entstanden die ersten Schulnetzwerke und schon1998 (!) waren alle Computer der Schule, auch in den Klassenzimmern und den Sonderunterrichtsräumen, via Standleitung mit dem World Wide Web verbunden. - Artikel von BORGBHAS

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.