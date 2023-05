NMS Rudersdorf zeigt Musical "We are from Austria"

An der Mittelschule Rudersdorf sind die Proben zum Musical "We are from Austria" in vollem Gange. Unter der Leitung von Tanzpädagogin Sabine Treiber haben die Schülerinnen und Schüler ihre Rollen und tänzerischen Fähigkeiten perfektioniert. Die Proben sind anspruchsvoll, aber die Kids sind hochmotiviert und arbeiten hart, um das Beste aus sich herauszuholen.

Auch Direktor Gerd Kirschner unterstützt das Projekt mit großem Engagement. Um die Lieder des Austropop live auf die Bühne zu bringen wird er von Musikern der Marktmusik Rudersdorf unterstützt und ist überzeugt davon, dass das Musical ein großer Erfolg wird.

Die Vorstellungen von "We are from Austria" am 12.05. und am 13.05.2023, jeweils um 19:30, versprechen ein aufregendes und unterhaltsames Erlebnis zu werden und die Schülerinnen und Schüler freuen sich darauf, ihr Talent und ihre Leidenschaft für Musik und Tanz mit einem begeisterten Publikum zu teilen.

Vorverkaufskarten sind in der Mittelschule Rudersdorf erhältlich.

Tel. 03382/71650 oder 0664/126 04 22

