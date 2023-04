Schwerpunkttag Wasserstoff am BORG Jennersdorf

Werbung

Für die 7a und 7b Klasse (11. Schulstufe) am BORG Jennersdorf gab es am Freitag einen Schwerpunkttag zum Thema "Wasserstoff als Energieträger". Im Physik-Labor konnten die Schüler/innen des naturwissenschaftlichen Schwerpunktes selbst Experimente mit einer reversiblen PEM-Brennstoffzelle durchführen.

So wurde zunächst (destilliertes) Wasser unter Stromzufuhr in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten und danach mit Hilfe der Brennstoffzelle chemische in elektrische Energie umgewandelt, um z. B. einen Elektromotor anzutreiben. Am Ende des Vormittags folgte dann ein Vortrag durch einen aktiven Wissenschaftler auf diesem Gebiet - DI Markus Keding von der FH, bzw. Forschung Burgenland zu diesem Thema.

