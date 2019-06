Verabschiedung der Maturanten am BORG Jennersdorf .

Dir. Mag. Peter Pommer erinnerte rückblickend an die vergangenen vier Jahre und der Vorsitzende HR Dir. Mag. Martin Zsifkovits gratulierte nicht nur zu den gezeigten Leistungen, sondern zur besonders freundlichen und familiären Stimmung an der Schule, weshalb er sich zum Abschluss seiner Tätigkeit als Vorsitzender gezielt das Gymnasium in Jennersdorf gewünscht hatte.

Die Schulband unter der Leitung von Prof. Mag. Horst Neubauer umrahmte die Feier, die mit dem Absingen von „Gaudeamus Igitur“ ausklang.



- Artikel von BORGBHAS