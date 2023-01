Zeitgemößes Theater am BORG/SPORT-BORG Jennersdorf

Werbung

Am Dienstag, dem 17. Jänner 2023 hatten die 6., 7. und 8. Klassen am BORG und SPORT-BORG Jennersdorf das Vergnügen, sich das Stück „On the Brink“ (von Sean Aita) im Turnsaal der Schule anzusehen.

Das Drama greift Hauptmotive von Sophokles „Antigone“ auf und behandelt brisante und aktuelle Themen wie die Klimakrise und daraus entstehende gesellschaftliche Konflikte mit Berücksichtigung der Perspektive der Jugendlichen.

