Zeitzeuge Hr. Sandor Vandor, geboren in 1925 Ungarn, wurde mit 19 Jahren in ein Arbeitsbataillon der ungarischen Armee eingezogen. Nach einem mehrtägigen Marsch (Todesmarsch der jüdischen Zwangsarbeiter) in St. Anna in einem Lager interniert und musste dann am Bau des Südostwalls mitarbeiten.

Er schilderte uns seine schrecklichen Erlebnisse… (kaum Nahrung, schwerste Arbeit, keine Hygiene…) Er aber gab die Hoffnung niemals auf! Er überlebte und floh im Jahr 1956, im Zuge des Ungarnaufstandes, nach Österreich und wanderte mit seiner Familie nach Amerika aus. 2005 kam er nach St. Anna zurück, um DANKE zu sagen. Danke an alle Frauen, die den Zwangsarbeitern Lebensmittel gaben, ohne die sie nicht hätten überleben können.

Unsere SchülerInnen vom Gymnasium und der iNOVA Jennersdorf waren von seinen Erzählungen beeindruckt, bewegt und erschüttert. Seine Kernbotschaft lautet: Nicht zu hassen, sondern zu helfen, nicht wegschauen!



- Artikel von BORGBHAS