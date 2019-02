In einem feierlichen Rahmen bekamen Dir. Mag. Peter Pommer und Frau Prof. Mag. Doris Salmhofer von Landeshauptmann Hans Niessl das Schulsport-Qualitätsgütesiegel in "GOLD" überreicht. Das bedeutet, dass der Sport in der iNOVA Handelsschule und am BORG Jennersdorf einen außergewöhnlich hohen Stellenwert hat und das Sportangebot, die Infrastruktur und die Qualität des Sportunterrichts das zu erwartende Maß weit übertreffen. Wir sind stolz und freuen uns über diese Auszeichnung!