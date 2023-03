„Internetfit“ im Rentenalter

Werbung

Der Seniorenbund Jennersdorf veranstaltete den ersten Smartphone-Stammtisch. Aufgrund der hohen Nachfrage fand die Veranstaltung gleich doppelt statt, am Vormittag und am Nachmittag. Mehr als 20 Personen nahmen am interessanten Workshop teil. Ziel des Stammtisches war es, die Senioren „internetfit“ zu machen. Auch die Bedienung und Funktionen des Smartphones sowie das Sufen im Internet und die Bedienung von Apps wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von einem A1-Mitarbeiter nähergebracht. „Es war ein sehr interessanter Vortrag für unsere Ortsgruppe. Herzliches Dankeschön an A1, dass sie uns den richtigen Umgang mit dem Smartphone sowie viele Tipps und Tricks rund um das 'richtig'“ surfen im Internet gezeigt haben!“, so Organisatorin Emma Scheibreithner.

