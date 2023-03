PTS Jennersdorf veranstaltete Infoabend für Eltern

An die 100 Besucherinnen und Besucher nahmen am Dienstagabend an den sechs 15-Minuten Workshops, die von den Pädagoginnen und Pädagogen gehalten wurden, teil. Direktor Hannes Thomas gab einen kurzen Überblick über Chat GPT und künstliche Intelligenz, Eva Halwachs und Sigrid Müller klärten über Gefahren, Risiken und Potentiale der Sozialen Netzwerke auf und David Potetz schloss passend dazu mit Wilhelm Hoschek über Kriminelle und Betrüger im Internet an und wie man diesen nicht in die Falle geht.

Um den Eltern den Überblick über Stundenplan, Mitteilungen der Schule etc. zu erleichtern, stellte Erhard Schwarzl nochmal die Skooly App vor. Mit Petra Meitz und Nina Tanczos ging es musikalisch her: am Ipad versuchten sie mit acht Eltern den Beatles-Song „Give Peace a Chance“ nachzuspielen. Trotz holprigem Start gelang es nach ein paar Anläufen bereits und der Spaß war natürlich groß. Roland Knausz, Streetworker und Psychotherapeut, wurde von der Schule (die er selbst besuchte) eingeladen, um über seine Erfahrungen mit Jugendlichen zu sprechen, was sie bewegt und den ein oder anderen Tipp den Eltern mitzugeben.

Abschließend lies man die Veranstaltung an der Weinbar und mit Livemusik von „Sparkling 2“ ausklingen.

