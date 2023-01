Später Entwarnung Ölfilm auf der Raab bei Neumarkt: Einsatz für Feuerwehr

Ein Ölfilm auf der Raab beschäftigte die Feuerwehr. Aus einem Kraftwerk war Öl ausgetreten. Zum Einsatzende konnte Entwarnung gegeben werden. Foto: Stadtfeuerwehr Jennersdorf

E in Ölaustritt bei einem Kraftwerk in Neumarkt an der Raab sorgte am Silvester-Vortag (30. Dezember) für einen Einsatz der Feuerwehr.