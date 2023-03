Startschuss für den Kindergartenzubau um 3,5 Millionen

„Danke an den Gemeinderat, der den Zubau gemeinsam beschlossen hat, und die Landesregierung für die Unterstützung. Hier wird für die nächsten 20 Jahre wieder eine Grundbasis für die Kleinsten geschaffen.“ Einleitende Worte von Bürgermeister Reinhard Deutsch, der beim Spatenstich am gestrigen Mittwoch zahlreich Teilnehmende begrüßen durfte - darunter natürlich die Kinder, deretwegen der dringend notwendige Zubau zum bestehenden, doch aus allen Nähten platzende Kindergarten geschieht. 1981 fand der erste Zubau statt, 2001 eine Sanierung und jetzt gute 20 Jahre später die nächste Erweiterung. „Natürlich soll auch für die Kindergartenpädagoginnen angenehmes Arbeiten möglich sein. Dafür werden 3,5 Millionen Euro investiert“, fügte Deutsch an.

Landtagspräsidentin Verena Dunst stimmte ein. „Für Eltern ist es wichtig zu wissen, dass ihre Kinder wohlbehütet sind und gefördert werden, und dazu braucht es Räume und Infrastruktur. Das wird ein tolles, helles Haus und es ist gut, dass die Stadt Jennersdorf die Möglichkeit der Expansion hat.“ Die vorgesehene Bauzeit beträgt knapp ein Jahr; bereits im Dezember soll der Zubau fertiggestellt sein. „Es ist uns eine Freude, den Zubau errichten zu dürfen. Die Vergaben und Ausschreibungen sind soweit unter Dach und Fach, und wir agieren kostendeckend“, sagte PEB-Geschäftsführer Thomas Rosner und hofft auf einen unfallfreien Erfolg des Projekts.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.