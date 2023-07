Neumarkt an der Raab: Stocksportler mit ganz viel Herz

14 Mannschaften waren am Start und das Turnier diente auch einem guten Zweck. Es wurde für die Familie Neuherz aus Welten-Deutscheck und für das Elisabethheim in Jennersdorf um Spenden gebeten.

Jeder Teilnehmer war zum Spenden bereit und so konnte ein Scheck in der Höhe von 725 Euro an die Familie Neuherz und ein Scheck über 2.000 Euro an das Elisabethheim übergeben werden. „Ein herzliches Danke an alle Spender“, bedanken sich Obmann Johann Holzmann und Ortschef Franz Kern.