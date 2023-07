Rudersdorfer Familie sammelte für Kinderklinik Graz

Im November des Vorjahres veranstaltete Familie Lackner aus Rudersdorf eine kleine Adventfeier für den guten Zweck, wo Familie und Freunde sowie Nachbarn herzlich eingeladen waren.

Dank der Großzügigkeit der regionalen Wirtschaft wanderte der gesamte Erlös in die Spendenbox. Die überaus große Spendenbereitschaft spiegelte sich in den eingenommenen 2.000 Euro wider. Diese wurden Ende Juni in Form von Therapiespielen und Gutscheinen der Kinderklinik Station Hämatologie-Onkologie des Landeskrankenhauses Graz übergeben.