Stadtpfarre Jennersdorf sammelt für Obdachlose

Das Marienstüberl in Graz versorgt täglich an die 280 obdachlose Personen. Jennersdorfs Diakon Willi Brunner, die Religionslehrerinnen und der Religionslehrer, sowie das Gasthaus „zum Breinwirt“ in Grieselstein sammeln jetzt möglichst viele kleine Packerl im Rahmen der Aktion „Weihnachten in der Box“.

In einer kleinen Box oder einem Schuhkarton sollen Zahnpaste und -bürste, Süßigkeiten, Körperpflegeprodukte ihren Platz finden. Bis 14. Dezember können diese noch kontaktlos auf der überdachten Terrasse des Gasthauses abgegeben werden. Die Boxen und Kartons dabei bitte in Geschenkpapier verpacken, jedoch ohne große Maschen, da diese gestapelt werden. Anschließend das Paket mit „Für eine Frau/Für einen Mann“ beschriften.