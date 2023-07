Sporteln mit Style: Die neue Anlage ist fertig

Nicht nur Obmann Manfred Forjan und seine „Fidas“ haben dem langersehnten „Spielbetrieb freigegeben“ erwartungsvoll entgegengeblickt - viele Sportbegeisterte aus Jennersdorf und Umgebung werden ebenso ihre Freude an der rund 6500 Quadratmeter großen Anlage haben. „Nach eineinhalb Jahren sind wir froh, dass der Platz bis auf ein paar Kleinigkeiten und Handgriffe fertig und bespielbar ist. Wir haben das schon ein wenig überschätzt, weil wir fast alles selbst gemacht haben, aber mit dem Endresultat sind wir sehr zufrieden. Die Anlage ist echt schön geworden“, freut sich Manfred Forjan. Gespielt werden kann Volleyball, Fußball, Kleinfußball, Badminton. Ob ein Hartplatz für Basketball errichtet wird, ist derzeit noch unklar.

Die drei Badmintonnetze seien angeblich schon unterwegs und würden bald montiert werden; alles andere (Wasser, Strom, Kanal) soll im Herbst und im Frühjahr 2024 finalisiert werden. Natürlich wird der Platz dementsprechend feierlich eröffnet: „Nächstes Jahr gibt es dann eine anständige Eröffnungsfeier mit einem Sporttag. Wir haben generell vor, viel mehr Turniere, Sporttage und dergleichen zu veranstalten, um so dann letztendlich auch Kinder und Jugendliche zu motivieren - der Platz soll ja immerhin genutzt werden.“ Und diese Nutzung ist und bleibt gratis. Derzeit ist die Anlage über das Freibad zugängig und laut Forjan muss niemand bezahlen, wenn man nur „beachen“ geht. Ob er selbst nach 30 Jahren immer noch den Ball übers Netz pfeffert? „Dafür bin ich jetzt schon zu alt. Aber das hier soll gleichzeitig ein Ausbildungszentrum für burgenländischen Volleyball im Süden werden“, verrät der Obmann und burgenländischer Verbandspräsident.

Nächstes Jahr werden bereits die Bundesnachwuchsmeisterschaften in Jennersdorf ausgetragen, und bis dahin hat man bereits die Möglichkeit auf Turniere im Juli. Am 15. und 16. Juli findet das Nachwuchsbeachturnier BVV (Landesmeisterschaft weiblich) statt, und am 22. und 23. Juli ein Beachvolleyballturnier der FIDAS Volleys Jennersdorf. Anmelden kann man sich unter www.volleyball-jennersdorf.eu.