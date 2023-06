Fish n' Chips, Big Ben und Royals: Yes please!

25 Mädchen und Burschen der 4B und 4D iMS Jennersdorf unternahmen unter der Leitung von Stefan Tschandl und in Begleitung von Joachim Wuscher und Rosemarie Schermann eine außergewöhnliche Sprachreise nach England. „Unser dynamisches Lehrertrio erlebte mit den Schülerinnen und Schülern acht lehrreiche, spannende, lustige und gemeinschaftliche Tage, an denen sie viel über die Sprache, Kultur, Landschaft und die Geschichte Englands lernten“, erzählt Tschandl. Untergebracht waren Schüler sowie Lehrer bei Gastfamilien an der „Cote d’Azur“ Englands - in Eastbourne. Die Vormittage waren für die Sprachschule im Herzen Eastbournes reserviert; an den Nachmittagen fanden unvergessliche Ausflüge statt. „Die Stadt London, welche wir an zwei Tagen besuchten, begeisterte die Schüler durch ihre Vielfalt und die imposanten Bauwerke. Auch der Besuch des Beachy Head, einem Leuchtturm an Englands größter und steilster Kreideküste, machte großen Eindruck auf die jungen Leute. Der Besuch der Smuggler’s Caves war eine abenteuerliche Reise in die Zeit der Schmuggler und Seemannsleute“, fasst der Lehrer zusammen.