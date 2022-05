Die „Liste Zukunft“ sagt vorerst adieu

Werbung

Im Ortsteil Gritsch traf man sich, um nach zehn Jahren darüber zu beraten, ob die „Liste Zukunft St. Martin an der Raab“ im Oktober noch einmal zur Gemeinderatswahl antreten soll. 2017 nahm die Liste an Wählerstimmen zu, während SPÖ und ÖVP Stimmen verloren.

Warum wird ein erneuter Antritt dann überhaupt infrage gestellt? „Wir haben die Liste 2012 gegründet und in ihrem zehnjährigen Bestehen soweit alles umsetzen können, was wir uns damals vorgenommen haben.

Auch ein Dorfentwicklungskonzept wurde von uns erarbeitet, wir waren gut unterwegs und hatten bereits viele Interessierte aus der Bevölkerung zur Mitarbeit gewonnen – dann kam Corona. In den letzten zwei Jahren ist das Feuer leider etwas erloschen und wir sind zu der Entscheidung gekommen, heuer bei den Wahlen nicht mehr anzutreten.

Trotz allem haben wir in den letzten zehn Jahren mehr erreicht als gedacht“, erzählte der Listenführer Ernst Mayer doch etwas wehmutsvoll. Er fügte an, dass es kein Ende für immer bedeuten müsse. In der Gemeinde hält die SPÖ seit drei Jahrzehnten die absolute Mehrheit.

