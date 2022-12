Junge Stimmen begeisterten

Ein komplettes Konzertprogramm brachte der Chor „resonanzraum“ beim Adventkonzert „A merry little Christmas“ in der Pfarrkirche St. Martin an der Raab zu Gehör. Am 17. und 18. Dezember gastiert das Ensemble im Rahmen des musikalischen Adventkalenders im Brucknerhaus Linz. Am Klavier werden die Künstlerinnen von Aliki Gianniou begleitet. Geleitet wird das Ensemble von Alexandra Rieger.

Foto: jdf-events.at