SPÖ behält Absolute, verliert aber Vize

83 Prozent der rund 1.826 Wahlberechtigten gaben am Wahlsonntag in der Gemeinde ihre Stimme ab. Gleich zwei Parteien konnten sie jedoch nicht mehr wählen die Liste Zukunft und die FPÖ traten nicht mehr zur Wahl an. Stattdessen stellte sich dieser Wahl aber die MFG rund um Spitzenkandidat Manfred Steiner. Durch den Ausstieg der Liste und der FPÖ wurden insgesamt gleich fünf Mandate frei.

„Im Großen und Ganzen zufrieden“

Sieben Prozent und ein Mandat mehr im Gemeinderat kann die SPÖ um Bürgermeister Franz Kern bejubeln, der mit knapp 63 Prozent auch klar die Bürgermeisterwahl gewann.

„Im Großen und Ganzen kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich glaube, unsere gute und fleißige Arbeit in den letzten Jahren hat uns den Mandatsgewinn beschert. Einzig der Verlust des Vizebürgermeisters tut uns weh, aber im Endeffekt überwiegt bei uns das Positive“, zeigt sich Bürgermeister Franz Kern nach der Auszählung der Stimmen freudig gestimmt.

ÖVP legte deutlich an Mandaten zu

Der große Gewinner der Wahl war die ÖVP mit Spitzenkandidat Siegfried Niederer, die sowohl bei der Gemeinderats- als auch bei der Bürgermeisterwahl große Zugewinne bejubeln konnte.

Acht statt bisher fünf Mandate im Gemeinderat und fast 15 Prozent mehr bei der Bürgermeisterwahl konnte die Volkspartei verzeichnen.

„Unsere gute Arbeit in den letzten Jahren hat sich ausgezahlt. Wir haben ein junges Team aufgestellt und ich glaube, dass uns das mehr Stimmen beschert hat. Unsere ersten acht Kandidaten hatten ein Durchschnittsalter von 42 Jahren und deshalb glaube ich, dass wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sind. Durch das Ausscheiden der Unabhängigen Liste St. Martin an der Raab und der FPÖ waren fünf Mandate neu zu vergeben und ich bin sehr froh, dass wir drei davon holen konnten“, meint ein zufriedener Siegfried Niederer. Durch den Zugewinn wird die ÖVP in Zukunft den Vizebürgermeister stellen.

MFG ist zukünftig im Gemeinderat

Auch die MFG rund um Spitzenkandidat Manfred Steiner konnte bei ihrem ersten Antreten in St. Martin an der Raab ein Gemeinderatsmandat gewinnen.

„Ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Ich habe ein Mandat erwartet und ein Mandat bekommen. Ich glaube, dass die Bürger vor allem mit der Arbeit der Bundesparteien nicht zufrieden sind und wir deshalb einige Proteststimmen erhalten haben“, analysiert Manfred Steiner das Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in der Gemeinde.

