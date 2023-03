Frühlingsgefühle beim Frühjahrskonzert in der Gernot-Arena

Viele traditionelle und kirchliche Auftritte, eine sehr gelungene Konzertreise und die CD-Präsentation beim sensationellen „Gans mit Blasmusik“ anlässlich 45 Jahre Stadt und Stadtkapelle Jennersdorf, waren die Highlights im Jahr 2022. Das besondere Motto für das heurige Konzert ist das Gedenken an Ehren- und Gründungskapellmeister Josef Rauscher. Die Mitglieder der Stadtkapelle will seine Leistungen für die Blasmusik in unserer Region besonders würdigen, und alle Musiker welche noch bei Kapellmeister Rauscher gelernt oder mit ihm musiziert haben, herzlich dazu einladen.

Mit dem „Wiener Melodienstrauß“ oder dem Real Marine-Marsch werden wunderschöne Musikstücke aus dieser Zeit erklingen. Viele neue Kompositionen und natürlich auch gesungene Hits werden das Programm abrunden. Auch die Jungmusiker und die Tanzgruppe Sidestep freuen sich schon sehr auf ihren Auftritt mit der Stadtkapelle Jennersdorf. Die Leitung des Frühlingskonzerts übernimmt Kapellmeister Reinhold Buchas, durch die Veranstaltung leiten wird Willibald Brunner.

Vorverkaufskarten (8 Euro) sind bei der Erste Bank, der Raiffeisen Regionalbank Jennersdorf- Güssing und den MusikerInnen erhältlich. Tickets an der Abendkasse gibt es um 10 Euro. Karten vom abgesagten Konzert 2020 behalten ihre Gültigkeit. Der Reinerlös der Veranstaltung dient der Jugendförderung.

