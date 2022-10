Endspurt um Stimmenfang in Eltendorf

Werbung

Stimmenfang am Infoabend für Energiegemeinschaften. Für Christian Schaberl (FBL) gilt Erfahrung, Kompetenz und vor allem seine Unabhängigkeit als größtes Plus. Foto: BVZ

Für Hannes Siemeister (ÖVP) und Christian Schaberl (FBL) heißt es bis zum Schluss laufen, laufen, laufen. Beide Kandidaten, die sich der Stichwahl stellen, setzten weiter auf Hausbesuche, um möglichst viele Menschen zu überzeugen. Für Hannes Siemeister, den amtierenden VP-Vizebürgermeister, wird es eine Aufholjagd, hatte er doch im ersten Wahldurchgang um etwas mehr als 100 Stimmen Rückstand auf seinen Herausforderer Christian Schaberl von der Freien Bürgerliste (FBL).

Kein Nachteil für ihn, wie er selbst meint. „Bei jeder Wahl werden die Karten neu gemischt und das Gesetz gilt auch in der Sichwahl. Ich habe in den letzten fünf Jahren als Vizebürgermeister viel Erfahrung gesammelt und mein Hauptaugenmerk immer auf die parteiübergreifende Zusammenarbeit gelegt“, sieht sich Siemeister als die beste Wahl.

Für Christian Schaberl zählt seine Erfahrung, Kompetenz und vor allem seine Unabhängigkeit als sein größtes Plus. „Bei meinen unzähligen Hausbesuchen bekomme ich genau das auch immer von der Bevölkerung, als sehr positiv vermittelt. Ich gehe mit guten Dingen in die Wahl“, so Schaberl.

In Eltendorf hofft man zudem auf eine hohe Wahlbeteiligung. Die Ausgabe von 100 Wahlkarten — um die Hälfte mehr, als im ersten Wahlgang — lässt die Kandidaten darauf hoffen. Gewählt werden kann am Sonntag übrigens von 8 bis 12 Uhr. Mit einem Ergebnis rechnet man gegen 13.

