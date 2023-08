„HochSommer“: Ein grenzüberschreitendes Kunstfestival im August

„HochSommer“ ist ein grenzüberschreitendes und zeitgenössisches Kunstfestival, das gleich drei Länder miteinander verbindet. An 14 Orten in der Südoststeiermark, dem Südburgenland und dem slowenischen Prekmurje finden vom 4. bis 15. August verschiedene Kunstausstellungen und Konzerte statt, vier davon im Südburgenland. In Kooperation mit der Kunsthalle Burgenland setzen sich vier KünstlerInnen im Künstlerdorf Neumarkt an der Raab in der Ölmühle bei „Ernte 23“ mit den Nutzungen von Lebensgrundlagen auseinander. Bei Landart Eisenberg zeigt der Künstler Christian Eisenberger in Eisenberg an der Raab eine Intervention mit dem Titel „Sozialstau versus Bankerdurchfall“. Am 9. August um 21 Uhr zeigt der Künstler das Film-Screening „Kunst muss schön sein, sagt der Frosch zur Fliege“.

Im Art Display in Jennersdorf widmet sich der Künstler und Autor Bernhard Aichner der Schrift und Poesie von Kalligrafen. Die Künstlerin Beate Gatschelhofer präsentiert im Tiefkühlhaus in Jennersdorf ihre Ausstellung „Sein und Tun“. Alle Ausstellungen im Südburgenland können vom 5. August (ab 10 Uhr) bis zum 15. August bestaunt werden. An den Wochenenden des Festival gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Bus zu den verschiedenen Orten zu reisen, die durch KünstlerInnen begleitet werden. Damit soll das Festival mit einem geringen Fußabdruck, dafür aber mit einem großen Mehrwert besucht werden können. Weitere Informationen zu den Ausstellungen und zum Kunstfestival gibt es auf www.hochsommer.at.