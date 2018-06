Die Abschlussetappe führt durch die Gemeinde St. Martina an der Raab.

Die letzte Etappe führt vom Künstlerdorf Neumarkt an der Raab in Richtung Eisenberg an der Raab zum Dreiländereck Österreich-Ungarn-Slowenien und wieder zurück zum Künstlerdorf. Knapp 600 Wanderer sind seit 9 Uhr unterwegs.

Ab 17.30 Uhr findet dann im Künstlerdorf Neumarkt an der Raab das große Abschlussevent mit Musik, Brauchtum und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region statt.

