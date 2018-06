Das Wetter hat sich am letzten Tag als großer Spielverderber präsentiert. Aufgrund von starken Regenfällen und hoher Unwettergefahr musste die letzte Tagesetappe im Bezirk Jennersdorf deutlich gekürzt werden. Die Wanderer werden derzeit mit Shuttlebussen nach St. Martin an der Raab in die Martinihalle gebracht, wo die Tour ihren Abschluss findet.

Hier gibt es die Fotos aller vorangegangenen Tour-Tage:

135 Fotos Tag 6 im Bezirk Güssing Die Große Burgenland Tour: Teilnehmerrekord in Neustift

134 Fotos Große Burgenland Tour Tamburizza und kroatischer Eintopf

98 Fotos Große Burgenland-Tour Tag 3: Trotz Regenschauer beste Stimmung

94 Fotos Große Burgenland Tour Tag 2: Traumhaftes Wetter & viele strahlende Gesichter

189 Fotos Die besten Fotos Große Burgenland Tour: Traumhafte Ausblicke am Tag 1