Im Tauka, einem Ortsteil von Minihof-Liebau (Bezirk Jennersdorf), sind am Samstagnachmittag binnen kürzester Zeit 60 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen. Die Wassermassen überfluteten mehrere Straßen im Gemeindegebiet und drangen in Keller ein. Ein Bach in der Nähe des Kindergartens wurde zum reißenden Fluss, berichtete die Feuerwehr. Die Feuerwehren Tauka und Minihof-Liebau waren rund sechs Stunden im Einsatz.

