Es ist aktuell nicht leicht in der Unterhaltungsindustrie. Das bekommen auch die heimischen DJs zu spüren. Statt auflegen in den verschiedensten Clubs und bei Events, heißt es wenn überhaupt nur streamen via Internet. „Ich habe mindestens 30 Auftritte in diesem Jahr verloren“, ärgert sich der Jennersdorfer Hanifl Tibor. Den größten Teil seiner Auftritte absolviert „DJ Timoti“ in Wien und im Nordburgenland, doch auch bei Events von Südburgenland-Gastronom Gernot Schmidt ist er oft zugegen.

Anfangs wurde noch versucht in Kooperation mit verschiedenen Clubs Livestreams anzubieten. „Da war ich dann alleine im Raum und habe via Internet Kontakt mit den Zuhörern gehabt. Wir wollten die Leute ein bisschen aus ihrem Alltag rausreißen“, fasste Hanifl zusammen. Über die letzten Monate kreierte er dann, auch durch die neu gewonnene Freizeit, seinen bereits zweiten Song „Kind of Love“ mit Lena Luisa.

Bis auf den Gesangteil kreierte Tibor Hanifl den Song mit seinem Cousin selbst. „Wir machen das Instrumentale und reden uns dann mit der Sängerin zusammen. Sie hat da sehr viel Freiraum beim Texten“, fasste Hanifl zusammen.