Nach der Ankündigung der Firma Zumtobel, die Produktion und damit 90 Arbeitsplätze abzuziehen, ist die Verunsicherung weiter groß. Aus firmeninternen Kreisen war zu hören, dass die Firmenleitung bereits in der Vorwoche damit begonnen hat, mit den Mitarbeitern — darunter zahlreiche Frauen — Sechs-Augen-Gespräche zu führen. „Wir fürchten uns alle, unsere Jobs zu verlieren“, heißt es von einer Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte.

30 Arbeitsplätze bleiben in Jennersdorf bestehen

Ein anderer Mitarbeiter meint: „Vermutlich muss ich künftig für eine gleichwertige Arbeit nach Graz pendeln. Für ältere Arbeitnehmer wird es noch viel schwieriger.“

Bis November 2019 soll die Produktion der LED-Module in Jennersdorf mit 90 Arbeitsplätzen nach Dornbirn und Serbien verlegt werden. Forschung und Entwicklung soll mit 30 Arbeitsplätzen in Jennersdorf bleiben. „Das Herunterfahren der Produktion und die Anpassung der Beschäftigtenzahl ist ein schmerzlicher, aber notwendiger Teil der Maßnahmen, um unser Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen“, kündigt Geschäftsführer Thomas Erath an.

„Sollten diese Maßnahmen nicht im erwünschten Ausmaß greifen, werden wir seitens des Landes eine eigene Stiftung ins Leben rufen, denn niemand soll auf der Strecke bleiben.“ Landesrat Norbert Darabos

Die in Jennersdorf produzierten LED-Module seien schon seit längerer Zeit unter einem extrem hohen Preisdruck gestanden. „Der Produktionsstandort ist wirtschaftlich nicht mehr aufrechtzuerhalten“, so Erath weiter. Die Zumtobel-Gruppe gehört mit Tridonic zu den wenigen Herstellern, die LED-Module noch in Europa fertigen, während der Großteil der Mitbewerber bereits in Asien oder Osteuropa produziere.

Die Personalmaßnahmen, kündigt das Unternehmen an, sollen so sozial verträglich wie möglich umgesetzt, werden. Der Maßnahmenkatalog für den Personalabbau sieht neben einem freiwilligen Abfertigungsprogramm auch die Gründung einer Stiftung vor. In der Stiftung sollen gezielte Aus- und Weiterbildungen angeboten werden, um eine rasche Reintegration der betroffenen Mitarbeiter in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. „Sollten diese Maßnahmen nicht im erwünschten Ausmaß greifen, werden wir seitens des Landes eine eigene Stiftung ins Leben rufen, denn niemand soll auf der Strecke bleiben“, heißt es von Soziallandesrat Norbert Darabos.

Stadt will sich um die Nachnutzung bemühen

Unternehmen, Land und AMS wollen in einer ersten Verhandlungsrunde, die nach Redaktionsschluss stattfindet, gezielte Maßnahmen für die betroffenen Mitarbeiter ausarbeiten. Währenddessen beschäftigt die Stadtgemeinde die Nachnutzung der frei werdenden Flächen. „Die Gemeinde wird sich, in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Technologiezentrums, um eine möglichst rasche Übernahme der Räumlichkeiten durch ein anderes Unternehmen bemühen“, heißt es von Bürgermeister Reinhard Deutsch, der den Rückzug der Firma Tridonic „sehr bedauert“, aber froh ist, dass „die weitere technische Innovation durch den Erhalt der Forschungsabteilung mit ihren hochqualifizierten Arbeitsplätzen in Jennersdorf verbleibt.“

Von ÖVP-Landtagsabgeordnetem Bernhard Hirczy heißt es: „Vielleicht gibt es die Möglichkeit die Firma für fünf Jahre oder bis 2020 an den Standort zu binden, um parallel mit Nachmietern zu verhandeln.“