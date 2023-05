Feuerwehr Eltendorf probte den Ernstfall

Übungsanahme war ein Brandeinsatz in der Unterflurtrasse Königsdorf. Die Übung wurde zusammen mit den Wehren aus Kukmirn und Limbach durchgeführt.

Der Einsatzübung ging eine kurze Einweisung in die Tunneltaktik sowie in die Beladung des Rüstlöschtfahrzeugs Tunnel durch die Tunnel-Ausbilder der Feuerwehr Limbach und der Feurwehr Eltendorf voraus. Im Rahmen der Übung wurde eine Einsatzleitstelle errichtet und zwei Gruppen für den Tunneleinsatz zusammengestellt. In mehreren Durchgängen wurden die Gruppen anschließend abwechselnd mit dem Löschen eines Brandes sowie dem Suchen und Retten von Personen im Tunnel beauftragt. Sämtliche Übungsziele wurden erreicht.

Wolfgang Hacker von der Feuerwehr Eltendorf: „Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, insbesondere den benachbarten Wehren, für ihr Engagement sowie für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Nachbereitung der Übung und bei den anwesenden Vertretern des Bezirksfeuerwehrkommandos Jennersdorf. Danke auch an die ARGE S7 Ost Dobersdorf/Heiligenkreuz für die Möglichkeit der Nutzung der Unterflurtrasse Königsdorf.

