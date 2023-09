Günter Vollmann ist neuer BORG-Direktor

Er war damals zu HASCH-Zeiten bereits Lehrer an der Schule und ist nach einem dreijährigen Zwischenstopp an der HAK Stegersbach wieder zurückgekommen nach Jennersdorf, diesmal als Direktor: Günter Vollmann. Augenzwinkernd merkt Vollmann an, dass er quasi „bekniet“ worden wäre, den Posten zu übernehmen - auch Pommer wusste zu Ferienbeginn, dass es nicht leicht werden würde, einen Nachfolger zu finden. Günter Vollmann ist jedenfalls - nach anfänglichem Stress und der Eingewöhnungsphase - froh über seine neue Aufgabe. „Mir ist wichtig, den Kollegen und Schülern die Angst zu nehmen, dass sich was ändert an der Führung der Schule. Es soll alles reibungslos und fair weiterlaufen und ich setze auf Beständigkeit. Jetzt bin ich sozusagen noch ein bisschen Lehrling und froh, dass meine Sekretärin Renate Gumhold draußen sitzt, aber ich fürchte mich nicht und das wird schon alles hinhauen“, lacht der Neo-Direktor. Vollmann ist ausgebildeter Wirtschaftspädagoge, hat in seiner schulischen Laufbahn kaufmännische Fächer unterrichtet und wird zusätzlich zu den administrativen Aufgaben der Schulleitung den Bereich Computer- und Netzwerktechnik vom pensionierten Kollegen Horst Neubauer übernehmen.