Ukraine St. Martin/Raab: Spendenübergabe der Volksschule

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Foto: BVZ

D ie Naturparkschule in Sankt Martin an der Raab übergab in den letzten Tagen den Betrag von 2.662,38 Euro an das Rote Kreuz. Gesammelt wurde sowohl mit einer „Kinderbäckerei“, als auch einem Flohmarkt mit Spielsachen und Büchern. Zusätzlich wurde dabei ein Musikkonzert von den Kindern veranstaltet.