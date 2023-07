Mühlgraben ist ökologischer Vorreiter

Ob Wildblumenwiese, Insektenhotel, Teich oder Wildstrauchhecke – Gärten können einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz im Burgenland leisten, wenn sie naturnah angelegt sind. Diese naturfreundliche Initiative findet auch bei immer mehr Gemeinden Anklang. Neben privaten Gartenbesitzern können seit 2021 auch Gemeinden ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Gärtnern setzen und sich als „Natur im Garten Burgenland“ Gemeinde auszeichnen lassen. Die Gemeinde Mühlgraben ist seit kurzem nach Hornstein und Neufeld an der Leitha die dritte Gemeinde im Burgenland, die besagte Auszeichnung erhalten hat. Dem voraus ist ein einstimmiger Gemeinderatsbeschlusss gegangen, erklärt Bürgermeister Fabio Halb.

Die ersten Maßnahmen waren etwa gemeinsam mit dem Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein den Blumenschmuck nachhaltiger zu gestalten. Dabei wurden ausschließlich Bio- und torffreie Blumen- und Pflanzenerde verwendet. In Zukunft sind auch verschiedene Fachvorträge von Natur im Garten in der Gemeinde geplant. „Wir sind stolz, als erste südburgenländische Gemeinde ausgezeichnet zu werden und werden weiterhin die Gemeinde aufblühen lassen“, so Umweltgemeinderat Heinz Löschnigg-Ruprechter. „Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema Naturschutz, Umwelt und Ökologisierung somit ist der Beitritt beim Projekt Natur im Garten eine Bestätigung unserer Interessen in der Gemeinde“, so Bürgermeister Fabio Halb, der sich beim zuständigen Gemeinderat für Umwelt und Ökologisierung Heinz Löschnigg-Ruprechter bedankt.

Lob für den Einsatz in Naturschutzangelegenheiten gab es auch von Landesrätin Astrid Eisenkopf: „Die Gemeinden setzen damit ein starkes Zeichen, indem sie sich nicht nur zur Einhaltung der Kernkriterien verpflichten, wie sie auch für Gartenbesitzer*innen gelten. Darüber hinaus verpflichten sich „Natur im Garten Burgenland“-Gemeinden auch zur Umstellung der Grünraumpflege auf ökologische Wirtschaftsweisen.“