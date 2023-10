Eltendorf: Auch hier schlägt der Biber zu

Christian Schaberl fasst es kurz und prägnant zusammen. Es ist der gleiche Satz, der vor Kurzem auch (erneut) aus Jennersdorf zu hören war: „Wir haben ein Biberproblem.“

„Die Güterwegbrücke über den Hoppachbach steht ständig unter Wasser, der Zufahrtsweg von der Rosenbergerstraße ist blockiert, dort ist sogar schon ein Loch in der Straße entstanden, Bauern drohen mit Anzeigen und ich als Bürgermeister hafte dafür. Der Biberbeauftragte und die Naturschutzabteilung? Die interessiert das nicht.“ Die Gemeinde hat den Damm immer wieder auf 100 Zentimeter abgegraben - das ist die einzige Maßnahme, die das Wasserbauamt zulässt - und mit Schotter aufgeschüttet, aber die Biberfamilie zeigt sich unbeeindruckt davon und „wir können einfach nicht jeden Tag nachschauen. Der Biber gehört weg.“

Garnicht mehr putzig: Durch Grabungen des Tieres wird die Straße ausgeschwemmt - das hat Absackungen und Löcher wie dieses zur Folge. Foto: Silke

Die Gemeinde Eltendorf richtete bereits zwei Statements an die Abteilung 4 Naturschutz, deren Kernaussage das Gleiche ist. „Um eine Beeinträchtigung/Gefährdung der Infrastruktureinrichtungen der

Gemeinde zu verhindern, müssen Maßnahmen gesetzt werden - den Biber Ab- bzw. Umsiedeln und die Höhlen und Zugänge dauerhaft verschließen.“ Laut Schaberl kam erneut die gleiche Antwort zurück: Es darf nur auf 100 Zentimeter abgegraben werden.

„Ich kann nicht jede Woche einen Bagger hineinfahren und abgraben lassen, und die Brücke steht ja trotzdem ständig unter Wasser. Wir haben in Eltendorf drei Bäche und das Biberproblem bei allen drei schon seit Jahren - das ist ein Kostenfaktor von ein paar tausend Euro im Jahr, die der Steuerzahler trägt. Es reicht“, hat Christian Schaberl kein Verständnis mehr.

In Jennersdorf ging man auch den Weg der direkten Kontaktaufnahme mit den Abteilungen 4 und 5: „Vor etwa zehn Tagen haben wir ein Schreiben geschickt an die Abteilungen mit konkreten Fragen, was wir wegen dem Rückhaltebecken tun können. Das Volumen ist dort wegen des Bibers um gut 20 Prozent verringert“, sagt Bürgermeister Reinhard Deutsch.