Mit Pkw überschlagen: Jennersdorfer Feuerwehr rettete 19-Jährigen

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam auf der B 57 in Jennersdorf ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kam nach einem Überschlag nach rund 30 Metern seitlich in einem Feld zu liegen. Der eingeklemmte Mann musste von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Auto befreit werden.

Lesezeit: 2 Min RB Redaktion BVZ.at