Jennersdorf gegen Land: „Biber hat hier nichts verloren“

Und wieder einmal kommt es in Jennerdorf zu sogenannten „Mensch-Biber-Konflikten“, wie es auf der Bibermanagement-Website des Landes treffend bezeichnet wird. Wo Gewässer sind, ist der Biber nicht weit und sorgt mit seinem natürlichen Trieb, Dämme zu bauen, oft für Ärger im Burgenland.

Seit 2015 wird dieses Problem seitens des Landes mit dem „Biber-Telefon Burgenland“ behandelt; eine Kontaktadresse, die Konfliktfälle bearbeitet und im Lokalaugenschein berät. Im Fall Jennersdorf geht es um das Rückhaltebecken in Freibadnähe. Der starke Bewuchs des Beckens bietet dort optimales Baumaterial für den ungebetenen Gast, aber sogt für Frust beim Bürgermeister und Gemeindearbeitern, denn das Becken kann kaum Instand gehalten werden.

Süß, aber unbeliebt: Die großen Nager sorgen im ganzen Burgenland für Diskussionen und Probleme. Foto: Eduard Riedl

„Das Becken wurde damals natürlich entsprechend der Vorgaben errichtet, aber das muss sich mal einer anschauen heute. Das Gesamtvolumen des Beckens wäre viel größer, wenn der Biber nicht wäre. Es ist dort alles extrem verwachsen, kann nicht Instand gehalten werden, es ist alles permanent unter Wasser und jedes Mal, wenn wir Erntedämme entfernen, hat er nach drei bis vier Tagen schon wieder was Neues gebaut. Geschützter Lebensraum ist schön und gut, aber was hat der Biber in einem Funktionalbau verloren?“, ärgert sich Reinhard Deutsch.

Da der Biber geschützt ist, darf im Areal quasi nichts entfernt werden - und wenn, nur gewisse Erntedämme, die der Biberbeauftragte des Burgenlandes, Clemens Trixner, ausweist. Trixner war laut Deutsch bereits 2020 wegen massiven Problemen vor Ort und hat sich ein Bild von der Lage gemacht. Die Probleme sind unverändert und der Bürgermeister verständnislos. „Die Abteilungen vier und fünf wissen sogar Bescheid über die Problematik bei uns, aber das hilft uns auch nicht weiter.“ Von besagten Abteilungen war am Dienstagabend zu Redaktionsschluss kein Statement mehr einzuholen.