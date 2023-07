Jennersdorf: Junge Wirtschaft feierte „High Five“

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und ein stimmungsvolles Ambiente war der Rahmen für die erste Veranstaltung von „High Five – Deine Company vor den Vorhang“, die am Hannersberg stattfand. 20 Unternehmerinnen und Unternehmer unter 40 Jahren wurden dabei mit der Trophäe „High Five“ und einer Urkunde geehrt. Für Landesvorsitzende Bea Ulreich war das Fest ein Abend der Wertschätzung: „Wir wollen Danke sagen für fünf Jahre Unternehmertum. Das mag am ersten Blick keine lange Zeit sein, aber es waren mit Sicherheit die härtesten Jahre im Unternehmertum. Mit der Pandemie, der Ukraine-Krise, der Strompreisteuerung und der hohen Inflation waren die äußeren Einflüsse alles andere als einfach.“