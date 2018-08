Der bekannteste jährliche Meteoritenschauer ist jener der Perseiden, dessen Maximum in der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht worden war. Leider fiel selbiger in diesem Jahr schwächer aus als zB 2016, wo die ZHR, d.h. die stündliche Rate klar höher gelegen war. Das Bild zeigt ein Komposit von einigen Perseiden in der Nähe der uns am nächste gelegenen Galaxie, Andromeda, rechts im Bild.