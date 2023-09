„Zerstörungswut kostet über 10.000 Euro pro Jahr“

„Und wieder einmal nehmen die Vandalismusdelikte in Jennersdorf zu“, merkte Bürgermeister Reinhard Deutsch in der Gemeinderatssitzung vergangenen Donnerstag an. Konkret handelt es sich um die Ortstafel Richtung Jennersdorf-Bergen beim Körblereck, die Samstagfrüh mit Beschädigungen vorgefunden wurde und nicht gemeldet wurde, somit als Fahrerflucht abzustempeln ist. „Es wurde zur Anzeige gebracht, wir werden der Sache nachgehen und bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Ich sehe nicht ein, dass die Stadtgemeinde jährlich über 10.000 Euro für Vandalismusschäden, die aus einer Laune heraus verursacht werden, aufwenden muss. Und eines sei gesagt, wir kennen die Hotspots!“ Diese seien beim Kreuz am Tafelberg, die Binderberg-Aussichtswarte, die Hubertuskapelle und die Brücke Volksschule, wo der alte Bauernmarkt war. „Das ist ein allgemeiner Aufruf an die Bevölkerung, genauer hinzusehen und gegebenenfalls Hinweise an die Polizei weiterzuleiten“, fügt der Bürgermeister an.