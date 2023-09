Neumarkter „Holzwuam“ goes Kunsthandwerk

Den Steirer Benjamin „Benno“ Fink hat es in seiner Vergangenheit bereits nach Deutschland und die Schweiz gezogen, bevor er sich vor rund fünf Jahren in Neumarkt niedergelassen hat - und dort steht er jetzt am Anfang seines großen Herzensprojekts: Die Vereinsgründung von „Kunsthandwerk & Co.“. Wer bei Neumarkt sofort an das bekannte Künstlerdorf denken musste, dem werde der kleine Unterschied von Fink erklärt: „Das Künstlerdorf hat sich der bildenden Kunst verschrieben. Wir, bis jetzt zwölf Leute, widmen uns dem Kunsthandwerk und mein Hauptziel ist, dass wir soziale Projekte unterstützen. Ich will der Welt, und vor allem der Jugend etwas zurückgeben - die wollen was lernen und ich will alte Handwerkskunst, wie beispielsweise Drechseln, wieder aufleben lassen.“ Am 30. September gibt's bereits die erste Ausstellung beim Alpaka-Wirt in Gossdorf bei Feldbach.