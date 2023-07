Verkehr Königsdorf sagt Rasern den Kampf an

Symbolbild Foto: Erwin Wodicka-Bilderbox, Erwin Wodicka

D ie Gemeinde Königsdorf will jetzt offensiv gegen Schnellfahrer vorgehen, „da es täglich vermehrt zu Geschwindigkeitsübertretungen kommt, möchten wir an die vom Gemeinderat verordnete Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h in der Seestraße erinnern.

Weiters möchten wir darauf hinweisen, dass die Gemeinde demnächst mit der Radarüberwachung in der Seestraße beginnen wird um die Einhaltung der gesetzlichen Höchstgeschwindigkeit zu überprüfen“, heißt es seitens der Gemeinde Königsdorf in einer Aussendung. Die Gemeinde unterstützt auch die Initiative „Tempo 30“, die vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gestartet wurde. Dabei geht es darum, dass Gemeinden im Ort auch auf Landesstraßen Tempo 30 ohne Hürden einführen können. Österreichweit wird die Initiative schon von über 200 Gemeinden unterstützt. Aktuell entscheidet im Fall von Tempo 30 auf Landesstraßen die Bezirkshauptmannschaft. Der VCÖ fordert, dass die Straßenverkehrsordnung so geändert wird, dass Gemeinden und Städte dort, wo sie es für wichtig halten, ohne Hürden Tempo 30 umsetzen können.