Seit Jahresende 2017 wird an der Errichtung der Baustraße für die S7 gebaut, jetzt wurde auch der Baustellenbereich, an der A2 bei Riegersdorf, eingerichtet. Hier will die Asfinag noch vor dem Sommer mit der Errichtung des Knotens für die S7 beginnen, ehe dann die Brücken im Lafnitztal errichtet werden.

Spätestens bis Jahresende soll dann auch mit dem technisch anspruchsvollsten Stück der umstrittenen Schnellstraße begonnen werden, dem knapp drei Kilometer langen Tunnel bei Rudersdorf. Der sehr komplexe Tunnel Rudersdorf, auch aufgrund des lockeren Gesteins, ist derzeit in der Ausschreibung. Der Tunnel besteht aus einer offenen Bauweise (rund 1 Kilometer) und einer bergmännischen Bauweise (rund 1,9 Kilometer). „Die Asfinag verfügt über eine enorme Erfahrung in Sachen Tunnelbau, aufgrund des Know Hows sind auch so komplexe und herausfordernde Projekte wie dieser Tunnel bewältigbar“, heißt es von Pressesprecher Walter Mocnik.

Der wahre Knackpunkt ist aber ohnehin die rechtliche Situation. „Alle Genehmigungen für den Westteil liegen vor, wir warten auf nichts mehr. Auch alle Gründe sind eingelöst“, sagt Mocnik. Beim Abschnitt Ost wurden die Wasserrechts- und Naturschutzverfahren im Frühjahr 2016 eingeleitet. „Ein Abschluss der Verfahren wird für Mitte 2018 erwartet“, heißt es von der Asfinag.

Verkehrsfreigabe in fünf Jahren realistisch

Von außerordentlichen Rechtsmitteln, die die Gegner zuletzt erhoben haben, will man sich nicht bremsen lassen, auch weil für beide Abschnitte rechtskräftige UVP-Bescheide vorliegen. Die Verkehrsfreigabe für die S7 ist für das Jahr 2023 geplant. „Dies ist aus heutiger Sicht aufgrund der kürzeren Baudauer des Abschnitts Ost realistisch“, heißt es von der Asfinag.

Sehr erfreut über die bevorstehenden Bautätigkeiten zeigt sich auch Landtagsabgeordneter Bernhard Hirczy (ÖVP), betont aber gleichzeitig, dass es einen Zeitplan für Konzepte rund um die S7 braucht. „Das Burgenland muss eine Strategie für Betriebsansiedlungen, den öffentlichen Verkehr und genügend Parkplätze erarbeiten“, betont Landtagsabgeordneter Bernhard Hirczy, der sich auch für eine rasche Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke St. Gotthard-Jennersdorf-Graz ausspricht. „Werden beide Projekte umgesetzt, dann ist das ein Quantensprung für den Bezirk“, so Hirczy.