Neuwahlen bei Bezirksblasmusik Jennersdorf

Einstimmig wurde der neue Vorstand via Online-Meeting gewählt. Stephanie Klein wurde als Bezirksobfrau bestätigt. Als Bezirkskapellmeister agiert Tobias Winter, den Stabführer übernimmt Franz Unger. Die Wahl wurde von Landesblasmusikobmann Peter Reichstädter auf ihre Richtigkeit kontrolliert. Mit Gabriel Braun gab es außerdem den ersten männlichen Marketender im Bezirk. Als großes Event im kommenden Jahr steht das Bezirksmusikertreffen in Rudersdorf an.

