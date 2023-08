Rudersdorf/Dobersdorf: Sandra Schulter steht nun den ÖVP Frauen vor

Letzte Woche fand die Ortsgruppenversammlung der ÖVP Frauen Rudersdorf/Dobersdorf im Gasthaus Antonyus in Rudersdorf statt, bei der Bürgermeister Manuel Weber neben vielen langgedienten Mitgliedern auch neue Gesichter bei der Versammlung begrüßen durfte. Unter den Gästen befanden sich auch die geschäftsführende Bezirksleiterin Irene Deutsch, BR Bernhard Hirczy, KR Eva Winkler, Vize Stefan Fuchs, GV Christian Doncsecs, GV Patrick Kainz sowie die Gemeideräte Walter Schulter und Silke Bacher. Nach den Grußworten der Ehrengäste und den Berichten kam es zur Neuwahl des Vorstandes, bei der Gemeinderätin Sandra Schulter aus Dobersdorf einstimmig zur neuen Ortsleiterin der ÖVP Frauen Rudersdorf/Dobersdorf gewählt wurde. Der weitere Vorstand besteht aus Bianca Kainz als Stellvertreterin, Marie Knopper und Romy Ebenbergen werden sich um die Finanzen kümmern, Verena Handler und Maria Rabl wurden zu Schriftführerinnen gewählt und Stefan Fuchs fungiert mit Walter Schulter als Kassaprüfer.

„Es freut uns, sehr viele neue Gesichter in der Ortsgruppe Rudersdorf/Dobersdorf zu sehen. Ein herzliches Dankeschön auch an alle, die schon jahrelang bei der Frauenbewegung dabei sind. Wir wünschen Sandra Schulter und ihrem neuen Team viel Freude in ihren Funktionen und freuen uns bereits jetzt auf viele gemeinsame Stunden!“, sind sich die Ehrengäste einig.