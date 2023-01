Jennersdorf lädt zum Friedenstag

Er referiert zum Thema „Wie verträgt sich die Neutralität Österreichs mit dem Krieg in der Ukraine?“, danach folgt um 15 Uhr der Workshop „Jennersdorfer Abenteuer - Wie können wir in Frieden leben, wenn wir so verschieden sind?“ mit Georg Plank in der Gernot Arena.

Der Friedenstag, veranstaltet von Pastoralassistent/Diakon Willi Brunner, der Diözese, der katholischen Frauen- und der katholischen Männerbewegung und der Stadtgemeinde wird mit Auftritten der Band „Doppeldecker“ um 19.30 Uhr und „Uhudler Libre“ um 21 Uhr in der Gernot Arena ausklingen. Für die Konzerte ist der Einlass gegen freie Spende ab 18.30 Uhr.

