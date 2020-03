Betreiber Siegmund Mihellyes auf Facebook: "Die STADTAPOTHEKE JENNERSDORF hat heute in wenigen Stunden ( trotz Wochenenddienst) in den Kriesenmodus umgestellt!

Zur Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter-Auch wurden die Mitarbeiter in zwei unabhängige Teams eingeteilt um immer für Sie da zu sein! Damit stehen wir morgen ab 8 Uhr wieder für unsere Kunden uneingeschränkt zur Verfügung! Besonderen Dank an die Firmen TISCHLEREI BRÜCKLER und NIEDERER mit ihren Mitarbeitern die am Sonntag ihre Freizeit geopfert haben um für die Bevölkerung von Jennersdorf die notwendige Sicherheit zu schaffen!"