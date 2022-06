Neue Häuser für Krobotek

Werbung

Die noch relativ neue Poppendorfer Immobilienfirma Schlener wird in Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro Rehburg in Krobotek gegenüber der OSG fünf Reihenhäuser errichten. Das Grundstück, auf dem die Häuser errichtet werden, gehört der Gemeinde; sie verkauft es an Markus Schlener.

„Es werden fünf Bungalows errichtet, alle zu je 110 Quadratmeter. Voraussichtlich sollen sie im ersten Quartal 2023 bezugsfertig sein“, informiert Schlener.

Bürgermeister Willi Herbst: „Wir haben immer wieder Anfragen, derzeit ist aber alles belegt. Deswegen ist es gut, neuen Wohnraum zu schaffen und die Einwohnerzahl zu steigern.“

