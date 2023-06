Wera Köhler: Zu Besuch im Reich der Rosen

Alle Jahre wieder lädt Wera Köhler Blumenliebhaber und Interessierte in ihren Rosengarten in Krobotek in Weichselbaum ein. Die allererste „Schönheit mit Dornen“ pflanzte Köhler dort vor über 25 Jahren ein, danach war es um die Rosenliebhaberin geschehen. Inzwischen sind hunderte Pflanzen im Besitz der Südburgenländerin.

Von Ende Mai bis zum 11. Juni kann der Rosengarten in Krobotek wochentags an Montagen, Donnerstagen und Freitagen und an Wochenenden unter dem Motto „Rosen, Märchen und Musik“ wieder besucht werden.

Inzwischen ist es das 19. Mal, dass Wera Köhler ihr kleines Paradies für Gäste von nah und fern öffnet, um diese an der Schönheit der Rosen teilhaben zu lassen. Eine Voranmeldung für den Besuch im Rosengarten in Krobetek von Wera Köhler ist nicht nötig, der Eintritt für den Besuch ist frei.

