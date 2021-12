Advent und auch der Nikolo im Bezirk Jennersdorf

In mehreren Gemeinden strahlt bereits der Weihnachtsschmuck von den öffentlichen Plätzen und den privaten Heimen.

In Königsdorf kommt durch das Team „Gesundes Dorf“ auch der Nikolaus zum Besuch der Kinder. Am kommenden Sonntag, dem 5. Dezember, gibt es zwischen 17 und 19 Uhr Haustür-Besuche mit Abstand. Anmeldung bis zum heutigen Donnerstag per Nachricht unter der Telefonnummer 0676/5332389. Dabei bitte den Namen des Kindes angeben, sowie die Adresse und eine bevorzugte Uhrzeit für den Besuch.

In Deutsch Kaltenbrunn gibt es von der Feuerwehr-Ort sogar einen „Nikolo Drive-In“. Alle Kinder der Marktgemeinde können mit ihren Eltern im Auto durch das Feuerwehrhaus fahren und der Heilige Nikolaus, bewacht von den Krampussen, wartet bereits. Das „Nikolo Drive-In“ findet am kommenden Sonntag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Zufahrt ist über die Schulstraße in der Nähe der Firma Gurdet. Eine FFP2-Maske ist verpflichtend.