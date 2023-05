25. Parallel-Cup der Feuerwehr Rudersdorf-Berg ein Erfolg

„Den Bewerb selbst veranstalten wir schon seit 40 Jahren, immer an Christi Himmelfahrt“, so Klaus Weber von der Wehr, „seit 25 Jahren eben im Parallelformat. Neben über 20 Herren-Teams waren heuer auch zwei Damenmannschaften am Start. Die teilnehmenden Florianis mussten dabei einen klassischen Löschangriff im Staffellauf absolvieren, so Weber.

Feuerwehr St. Martin an der Raab-Berg siegte

Bei den Herren gewann die Feuerwehr St. Martin an der Raab-Berg, bei den Damen setzten sich die Lokalmatadorinnen aus Rudersdorf-Berg vor Neufeld an der Leitha durch. Dem hochrangigen Bewerterteam gehörte unter anderem Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf an. Weber: „Es ware eine tolle Veranstaltung.“

Highlight war auch die Verabschiedung von Richard Bauer, so Weber. Der Ex-Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter aus Steinfurt wurde nach vielen Jahren mit großem Applaus aus dem Bewerterdasein verabschiedet.

Auch die siegreichen Damen der Feuerwehr Rudersdorf-Berg wurden bereits im Vorfeld ausgezeichnet. Sie nahmen im Vorjahr erfolgreich bei der Weltmeisterschaft teil und wurden deshalb von Landesfeuerwehrkommando geehrt.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.